Федерация футбола Аргентины отменила матч с Израилем

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Израиля по футболу, который должен был состоятся на этой неделе, отменён.

Игра, против организации которой выступали палестинцы, была намечена на 9 июня в Иерусалиме, однако Федерация футбола Аргентины проинформировала израильскую сторону об отмене встречи.

Сообщается, что главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли с самого начала выступал против этого товарищеского матча, тогда как футболисты не приветствовали встречу в Иерусалиме.

«Эта тема уже закрыта. Это правильно, что мы не поедем играть в Израиль», — отметил Сампаоли.

Палестинцы считают, что встреча в Иерусалиме будет служить усилиям Израиля по легитимации оккупации Иерусалима.

«Этот матч стал политическим инструментом», — сказал голова футбольной ассоциации Палестины. «Правительство Израиля стремится придать этому политическую важность, настаивая на проведении игры в Иерусалиме».

Также группа палестинцев устроила акцию протеста против проведения матча во время тренировки сборной Аргентины в Барселоне. Люди держали в руках футболки формы сборной Аргентины с красными пятнами, которые символизировали кровь.

Правительство Израиля пока никак не отреагировало на отмену матча, но, как сообщают израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом Аргентины Маурисио Макрином и призвал его принять необходимые меры.

Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся уже полвека, после планов президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим пятого июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей.