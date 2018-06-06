70-летний немецкий фанат едет на ЧМ-2018 на тракторе

Бельгийская сборная повезёт с собой на ЧМ в Россию матрасы для хорошего сна

Немецкий футбольный болельщик едет в Россию на тракторе с домом на колёсах на прицепе, стилизованным под пивную бочку.

70-летний гражданин Германии удивил представителей пограничной службы Беларуси своим необычном средством передвижения.

Трактор под названием Bulldog, украшенный символами чемпионата мира и надписью «Hallo, Moskau!» («Привет, Москва!») передвигается со скоростью 50 км/ч, поэтому немецкий футбольный фанат, сопровождаемый своей собакой, выехал на чемпионат мира заранее. Он сказал, что предположительно должен быть в Москве через 10 дней.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сборная Германии сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.