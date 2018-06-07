Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.



Сборная России, занимавшая в предыдущей версии рейтинга ранее 66-е место, в мае провела один матч, проиграв в гостях команде Австрии со счетом 0:1. Пятого июня команда Станислава Черчесова в заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира сыграла вничью в Москве с командой Турции — 1:1.



В рейтинге ФИФА сборная России является худшей среди всех участников предстоящего чемпионата мира-2018. Соперники россиян на групповом этапе турнира сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии занимают соответственно 14-е, 45-е и 67-е место.



Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира сборная Германии. В первой десятке рейтинга произошло два изменения — сборная Польши поднялась на восьмую строчку, команда Испании опустилась на десятое место.



Рейтинг ФИФА, версия от 7 июня:



1 (1). Германия — 1558 очков,



2 (2). Бразилия — 1431,



3 (3). Бельгия — 1298,



4 (4). Португалия — 1274,



5 (5). Аргентина — 1241,



6 (6). Швейцария — 1199,



7 (7). Франция — 1198,



8 (10). Польша — 1183,



9 (9). Чили — 1135,



10 (8). Испания — 1126…



14 (17). Уругвай — 1018…



45 (46). Египет — 649…



67 (67). Саудовская Аравия — 465…



70 (66). Россия — 457.