Александр Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» впервые за всю историю существования клуба завоевала Кубок Стэнли. В пятом матче финала плей-офф «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.

Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин по итогам сезона получил приз «Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф НХЛ.

До последнего момента 32-летний Овечкин носил неофициальное звание лучшего хоккеиста мира среди игроков, ни разу не завоёвывавших Кубок Стэнли.

В итоге для завоевания Кубка Стэнли Овечкину потребовалось провести 13 сезонов, 1024 матча, забросить 668 шайб и сделать 571 передачу. Среди именитых игроков позднее к своему первому чемпионству в НХЛ приходили лишь пятеро — Стив Айзерман (14-й сезон), Лэнни Макдональд, Род Бриндамор (оба - 16-й), Рэй Бурк, Дэйв Андрейчук (оба - 22-й). В то же время Овечкин стал третьим в истории европейцем, который завоевал трофей в ранге капитана команды. Его предшественниками являются швед Никлас Лидстрём ("Детройт", 2007/08) и словак Здено Хара ("Бостон", 2010/11).

Россиянин является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (604) и набранным очкам (1119). Также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08). Из значимых клубных достижений ему не покорились рекорды по количеству очков в сезоне (Деннис Марук - 136), передач в сезоне (Марук - 76) и в карьере (Никлас Бекстрём - 586), шайб в меньшинстве в сезоне (Петер Бондра, Майк Гартнер - по 6) и в карьере (Бондра - 32), победных шайб в сезоне (Бондра - 13). В общей сложности на его счету 515 передач (лучший показатель за сезон - 59), четыре гола в меньшинстве (3), его наилучший показатель по очкам в сезоне - 112, по победным шайбам - 11.