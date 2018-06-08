УЕФА оштрафовал «Бешикташ» за инцидент с бродячей кошкой

Союз футбольных европейских ассоциаций УЕФА оштрафовал турецкий «Бешикташ» за то, что в начале второго тайма матча против мюнхенского клуба «Бавария» по полю бродила рыжая кошка.

Наказание было вынесено в соответствии с 16 дисциплинарным кодексом УЕФА, сумма штрафа составила 34 тысячи евро. Отмечается, что во время игры, арбитру Майклу Оливеру пришлось приостановить игру на некоторое время, пока кошка не убежала, перескочив через рекламные щиты.

Дополнительно УЕФА наказал турецкую команду за нарушение правил безопасности, в том числе блокировку болельщиками лестничных проходов, бросание посторонних предметов на поле и «недостаточную» организацию.