Испанский теннисист Надаль в 11-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции

Испанец Рафаэль Надаль в 11-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.



Первая ракетка мира Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в финале в Париже в трех сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом (7) — 6:4, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.



Всего в активе 32-летнего испанца 17 побед на турнирах Большого шлема.



В текущем сезоне Надаль также выиграл турниры в Риме, Барселоне и Монте-Карло. Теперь на его счету 79 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Надаль завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в одиночном разряде, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победил в парном разряде.