Успех Надаля, дебютный титул Халеп: «Ролан Гаррос» завершился во Франции

Румынской теннисистке Симоне Халеп впервые в карьере покорился турнир серии Большого шлема, а испанец Рафаэль Надаль сократил отставание от швейцарца Роджера Федерера по числу титулов, завоеванных на турнирах Большого шлема — таковы итоги Открытого чемпионата Франции.



«Ролан Гаррос»-2018 завершился в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде, в котором Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом.

Испанец Рафаэль Надаль в 11-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.



Первая ракетка мира Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в финале в Париже в трех сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом (7) — 6:4, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.



Всего в активе 32-летнего испанца 17 побед на турнирах Большого шлема.



В текущем сезоне Надаль также выиграл турниры в Риме, Барселоне и Монте-Карло. Теперь на его счету 79 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Надаль завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в одиночном разряде, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победил в парном разряде.



Первые сюрпризы турнира ждать себя долго не заставили: вряд ли кто-то мог предположить, что действующая на тот момент чемпионка «Ролан Гаррос» латвийская теннисистка Елена Остапенко сложит свои полномочия уже в первом круге. Но преодолеть этот рубеж ей не удалось — 66-я ракетка мира украинка Екатерина Козлова оказалась сильнее — 7:5, 6:3.



«Это, скорее, более личное, но если в общих чертах… Я просто проснулась, и сразу настроение было не очень, какие-то мелочи стали задевать, раздражать, и вот ты уже на взводе. Потом ты идешь на матч, пытаешься быть позитивной, а в итоге проигрываешь. Думаю, если бы игра была в понедельник или во вторник, то хотя бы один дополнительный выходной мне бы помог. Но, к сожалению, мы играли в воскресенье. Не уверена, что я была в лучшей форме», — сказала Остапенко, чьи слова приводит агентство Франс Пресс.



Несостоявшаяся битва



При этом основное внимание российских болельщиков было приковано к выступлению Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной, которым в итоге удалось пройти до четвертьфинала. Все ждали очередного раунда противостояния между Шараповой и американкой Сереной Уильямс. Но к разочарованию любителей тенниса спортсменка из США снялась с Открытого чемпионата Франции из-за проблем с мышцами в день игры с россиянкой в рамках 1/8 финала.



«К сожалению, у меня были проблемы с мышцами, сейчас я не могу выполнять подачу, в такой ситуации трудно играть, — сказала 36-летняя Уильямс, слова которой приводятся на странице турнира в Twitter. — В моем матче в парном разряде я использовала разные повязки, но результата это не принесло. Я чрезвычайно разочарована. Я пожертвовала временем, которое могла провести с дочерью и семьей, ради этого момента. Мне очень тяжело сейчас».



По словам Серены Уильямс, ее состояние улучшалось с каждым матчем. «Я могу найти утешение в том, что потом мне станет лучше. Мне обидно, поскольку я люблю играть с Шараповой. Я расстроена, но дала себе обещание, что если не буду готова хотя бы на 50%, то не выйду на матч. Я никогда в жизни не испытывала подобного, это очень больно», — добавила американская теннисистка.



Роковые четвертьфиналы



Соперницей Шараповой по четвертьфиналу стала испанка Гарбинье Мугуруса, которая одержала уверенную победу над посеянной под 28-м номером россиянкой. Всего три гейма удалось взять Шараповой в четвертьфинальной встрече.



«Чтобы иметь те победы и результаты, которые у меня были, очевидно, что мне нужно двигаться шаг за шагом в правильном направлении. Конечно, сегодня это не был один из тех шагов», — цитирует Шарапову агентство Франс Пресс.



Мугуруса на комплименты в адрес соперницы не скупилась. «Я играла против великой теннисистки, поэтому должна была показать свой лучший теннис», — цитирует испанку агентство Франс Пресс.



Касаткиной же в четвертьфинале противостояла будущая финалистка «Ролан Гаррос"-2018 американка Слоан Стивенс, и в этой встрече борьбы также не получилось — победа теннисистки из США со счетом 6:3, 6:1. «Сегодня она была лучше меня, — сказала Касаткина, которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. — Она двигалась просто потрясающе».



С четвертой попытки



Соперницей Стивенс в финале стала Халеп. Румынка до этого трижды участвовала в решающих матчах турниров Большого шлема: в 2014 году на «Ролан Гаррос» она уступила Шараповой, в 2017 году опять же в Париже проиграла Остапенко, а уже в текущем сезоне не смогла взять верх над датчанкой Каролиной Возняцки на Australian Open. Четвертая попытка оказалась удачной — Халеп одержала победу над Стивенс (3:6, 6:4, 6:1).



«В последнем гейме я чувствовала, что не могу дышать. Сделала всё что могла. Это удивительный момент. Я мечтала об этом с тех пор, как начала играть в теннис. И я действительно счастлива, что это произошло на «Ролан Гаррос» в Париже, в особенном для меня городе», — сказала Халеп, слова которой приводит пресс-служба WTA.



Россиянка Елена Веснина в своем аккаунте в микроблоге в Twitter подчеркнула, что румынка заслужила этот титул как никто другой. «Симона, ты заслужила этот титул, как никто другой! Мои поздравления», — написала Веснина.



Стараниями Хачанова



Что касается мужской части турнира, то Россию в ней представляли четыре теннисиста, трое из которых — Даниил Медведев, Михаил Южный и Евгений Донской — завершили свое выступление во Франции уже в первом круге. Дальше всех удалось пройти Карену Хачанову, обыгравшему австрийца Андреаса Хайдера-Маурера, испанца Гильермо Гарсию-Лопеса, а затем и обидчика Медведева француза Люка Пуя. Но на стадии четвертого раунда путь россиянина к вершине остановил представитель Германии Александр Зверев (4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3).



«Карен нормально выступил на «Ролан Гаррос», — заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Они со Зверевым оба молодые, амбициозные, трагедии в этом поражении нет, хотя, конечно, лучше выигрывать. Могло получиться, могло не получиться, но большой плюс в том, что второй год подряд Карен так далеко добирается. Надо добавлять в разнообразии, тогда Хачанов будет еще сильнее».



Учитывая тот факт, что победитель «Ролан Гаррос"-2009 Федерер пропустил грунтовую часть сезона, Надалю путь к титулу значительно упрощался. В решающем матче Надаль встречался с Тимом, для которого этот матч стал первым финалом турниров серии Большого шлема. Сдаваться без боя австриец не стал и, несмотря на поражение в трех сетах, изрядно потрепал нервы сопернику. Итоговый счет 6:4, 6:3, 6:2 в пользу испанца.



Таким образом, Надаль завоевал 11-й титул на «Ролан Гаррос» и 17-й титул на турнирах серии Большого шлема, приблизившись к Федереру, в активе которого 20 побед в одиночном разряде на турнирах категории Grand Slam.



«Это действительно просто невероятно. Я провел хороший матч против отличного игрока. В третьем сете у меня были судороги. Я очень испугался, но подобное происходит в спорте. 11 титулов чемпиона «Ролан Гаррос» - фантастика, я даже не мечтал о таком. Вы все знаете, насколько важен для меня этот турнир, поэтому я надеюсь увидеть всех вас в следующем году», — сказал Надаль, которого цитирует агентство Франс Пресс.



В других разрядах победы одержали: французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (в мужском парном разряде), чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (в женском парном разряде) и представительница Тайваня Чжань Юнжань и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте.