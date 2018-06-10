Футболист сборной Египта Салах заявил о готовности сыграть с уругвайцами на ЧМ

Лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заявил о готовности сыграть с командой Уругвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье после открытой тренировки в Грозном.

Египетская команда прилетела в Грозный в воскресенье днем и провела открытую тренировку на «Ахмат-Арене». Салах не участвовал в открытой тренировке, лишь вышел на поле и поприветствовал болельщиков — футболист ранее получил травму плеча. Как ранее сообщила Египетская ассоциации футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.

«У меня хорошее самочувствие. Я настроен сыграть в матче с командой Уругвая. Не знаю, как далеко зайдет наша команда, но мы хорошо подготовлены, настроены и с большими надеждами. Мы через 28 лет вернулись на чемпионат мира с хорошим настроем», — сказал он.

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона «Ахмат-Арена», где будут проходить тренировки команды.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.