Лопетеги уволен с поста тренера сборной Испании

Хулен Лопетеги, который был назначен главным тренером мадридского «Реала» во вторник, уволен с поста тренера сборной Испании за день до начала чемпионата мира.

Об этом заявил глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес.



В среду в Краснодаре, где базируются испанцы во время чемпионата мира, проходит специальная пресс-конференция.



Во вторник мадридский «Реал» объявил, что главным тренером команды станет Лопетеги, который покинет свой пост в сборной Испании по окончании чемпионата мира в России. Позже RFEF подтвердила эту информацию и сообщила, что получит компенсацию за расторжение контракта с 51-летним специалистом.

«Я не чувствую себя преданным, но проблема в том, как всё было сделано: все (переговоры с «Реалом») без какого-либо участия RFEF. Мы не можем это проигнорировать. Лопетеги — безукоризненный профессионал, но форма имеет значение», — сказал Рубиалес на пресс-конференции.



«Мы благодарим Хулена за всё, что он сделал. Потому что он один из тех, кому принадлежит большая часть заслуги в том, что мы находимся на чемпионате мира в России, но мы вынуждены отправить его в отставку. Это является ясным посланием всем работникам RFEF, что есть правила поведения, которые должны соблюдаться», — подчеркнул он.



По словам главы RFEF, в организации узнали о контракте Лопетеги с «Реалом» «за пять минут до назначения».



Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив у руля «Красной фурии» Висенте дель Боске. Испанцы вышли в финальную часть чемпионата мира-2018 в России с первого места в отборочной группе. В конце мая тренер продлил контракт с RFEF до 2020 года. В рамках группового этапа чемпионата мира испанцы сыграют с командами Португалии, Марокко и Ирана.