Чемпионат мира по футболу 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде; за это проголосовали участники конгресса ФИФА.

Ежегодный 68-й конгресс ФИФА проходит в среду в Москве накануне чемпионата мира по футболу, который примет Россия. Выборы организатора чемпионата мира-2026 являются основным вопросом повестки дня. Помимо совместной заявки США, Мексики и Канады на проведение турнира претендовало Марокко.

За объединенную заявку отдали 134 голоса — 67%. Заявка Марокко получила 65 голосов — 33%. Против всех — 1 голос (1%).

«У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, — объявил глава ФИФА Джанни Инфантино. — Хотел бы сердечно поздравить делегацию из Марокко, которые прекрасно поработали. Поздравляю представителей объединенной заявки».

Впервые в истории чемпионатов мира турнир примут сразу три страны. С момента проведения первого чемпионата мира в 1930 году в Уругвае турнир принимала одна страна, за исключением мундиаля-2002, который прошел в Японии Южной Корее.