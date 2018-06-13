ЧМ-2018 принесёт ФИФА более 6 миллиардов долларов США

Чемпионат мира по футболу в России принесет Международной федерации футбола (ФИФА) 6,1 миллиарда долларов США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.

ФИФА заработает на 10 процентов больше изначально прогнозируемой суммы. 3 миллиарда долларов организация планировала получить от продажи прав на телетрансляции. В итоге на телеправах ФИФА заработает на 2 процента больше (60 миллионов долларов).

Благодаря спонсорским соглашениям ФИФА заработает 1,65 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов долларов больше, чем от спонсорских сделок на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Отмечается, что такой рост в спонсорской прибыли связан с тем, что ФИФА заключила больше сделок с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, являющихся спонсорами ЧМ-2018, представляют Китай.

В 2017 году ФИФА получила 160 миллионов долларов от производителя спортивных видеоигр EA Sports, которая купила права на использование бренда чемпионата мира 2018 года в футбольном симуляторе FIFA 18. Это на 233 процента больше, чем ФИФА получила от компании за год до этого.

На чемпионате мира в Бразилии ФИФА заработала 4,8 миллиарда долларов, что на 1,3 миллиарда меньше, чем от предстоящего первенства в России. Чемпионат мира 2010 года в ЮАР принес организации 3,9 миллиарда долларов, ЧМ-2006 года в Германии — 1,9 миллиарда евро.

Чемпионат мира по футболу ФИФА-2018 также внесёт значительный вклад в российскую экономику, которая продолжает восстанавливаться после кризиса.

Общие расходы на проведение ЧМ в России превысили 14 миллиардов долларов, что делает нынешний мундиаль самым дорогим футбольным первенством в истории.

По информации Агентства Анадолу, Россия потратила около 870 миллиардов рублей (около 14 миллиардов долларов) на организацию ЧМ-2018, в том числе на строительство и реконструкцию 12 стадионов вместимостью не менее 45 тысяч человек.

Инвестиции, вложенные в организацию и проведение ЧМ в 2013-2018 годах, увеличат ВВП России на 867 миллиардов рублей. Эксперты ожидают, что в последующие пять лет развитие туризма и инфраструктуры дополнительно принесет российской экономике до 210 миллиардов рублей.

В организации Чемпионата мира по футболу-2018 в целом было задействовано около 220 тысяч человек, в том числе в сферах строительства и туризма. Ожидается, что благодаря ЧМ в ближайшие пять лет работой будет обеспечено около 150 тысяч человек. В то же время поступления от дополнительных налогов в российский бюджет составят от 20 миллиардов до 30 миллиардов рублей.

Больше всего от проведения ЧМ выиграет туристический сектор России. Ожидается, что в нынешнем году дополнительные доходы от туризма в России составят 121 миллиард рублей, а в ближайшие пять лет — от 40 миллиардов до 70 миллиардов рублей.

Кроме того, ожидается, что число иностранных туристов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Ростове, Казани, Калининграде, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде вырастет на 15 процентов, а местных — на 20-25 процентов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.