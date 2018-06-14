Назван стартовый состав России на матч открытия ЧМ-2018

Нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Александр Головин вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратарь — Игорь Акинфеев, защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, полузащитники — Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов, нападающий — Смолов.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
Встреча между командами пройдет в четверг на стадионе «Лужники», матч начнется в 18:00 мск.