Назван стартовый состав России на матч открытия ЧМ-2018

Нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Александр Головин вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратарь — Игорь Акинфеев, защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, полузащитники — Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов, нападающий — Смолов.

Встреча между командами пройдет в четверг на стадионе «Лужники», матч начнется в 18:00 мск.