Победа №1: сборная России добилась разгрома в матче открытия ЧМ-2018

Сборная России одержала крупную победу в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии.



Россияне добились победы в игре №1 со счетом 5:0. Встреча прошла в четверг на стадионе «Лужники» в Москве в присутствии 78 011 зрителей. Первый гол чемпионата мира забил Юрий Газинский на 12-й минуте, Денис Черышев удвоил счет (43), Артем Дзюба сделал его разгромным (71), а в добавленное время россияне отличились еще дважды — Черышев оформил дубль, после чего Александр Головин отличился со штрафного.



Команды Саудовского королевства всегда выделялись тишиной и «фэйр плей». Не финансовым, за который ратует УЕФА, а на поле. Манила тишина пустыни и звездных ветеранов, которые ехали на футбольный покой за нефтедолларовым достатком. Поразительно спокойны, довольны и достаточны и сами саудовские болельщики.



Газинский. За всех. За каждого.



Российская команда выходила на игру с глазами, в которых очень сложно было что-то прочитать. Роман Зобнин был явно сосредоточен, как всегда. Сергей Игнашевич профессионален — тоже как всегда. Алан Дзагоев принюхивался к чему-то, похожему на нашатырь. Тогда он не знал, что через какие-то полчаса ему понадобится успокоительное. Юрий Газинский, которому было суждено наследовать роль не попавших на чемпионат мира Дениса Глушакова и Игоря Денисова одновременно, ожидал исторического события с умеренным интересом.



«Играй за нас. За всех. За каждого», — встречал хозяев длинный баннер, растянутый за воротами. За десять минут до стартового свистка гостей чемпионата мира поприветствовал президент России Владимир Путин.



Россияне атаковали острее, хотя арабская команда смело переходила центр поля и даже моментами контролировала мяч. Правда, системности в атаке ей не доставало. Все завершалось спешными действиями Яссера Аль-Шахрани и Мохаммеда Аль-Салауи. Первый угловой заработал Головин, но саудовцы отбились и заставили перевести мяч аж к воротам Игоря Акинфеева.



Критику команда Станислава Черчесова получала в последние дни, как правило, за отсутствие внятной игровой концепции. В товарищеских матчах сборная была эффективна только в условиях полнейшей самоотдачи. Но не в умении доминировать за счет сыгранности и использования командного интеллекта.



Но россияне все же сумели добиться быстрого гола, который всегда здорово поддает кислорода. И на помощь пришел очередной угловой, после розыгрыша которого опасности у ворот соперника вновь не возникло, зато активный Головин подобрал мяч, с помощью Юрия Жиркова задержался во владениях саудовцев и навесил в центр, где первым на мяче оказался Газинский, поразивший ворота соперника головой.



Дзагоев. Задняя. Травма.



А на 21-й минуте те самые Аль-Шахрани с Аль-Салауи организовали незамысловатую комбинацию с навесом первого на второго. И второй обыграл своего визави Игнашевича в верховом единоборстве по центру штрафной. Мяч прошел в опасной близости от ворот после рикошета от 38-летнего россиянина. Эпизод опять зафиксировал имеющиеся проблемы в центре обороны сборной России.



В середине тайма Дзагоев схватился за заднюю поверхность бедра левой ноги, а тренерский штаб сборной России тут же вызвал на замену Черышева. Россияне стали допускать слишком пассивных действий в центре поля при обороне. Саудовцы пользовались этим примитивно, атакуя почти без КПД. Стадион притих: российская публика резко оживлялась лишь при опасных моментах и явных атаках, скандирования «Россия! Россия!» были хаотичными и неорганизованными.



Если бы по Москва-реке в это время шла ржавая баржа со своим фирменным гудком, нападающий Федор Смолов, пытавшийся терзать аравийцев слева, его бы услышал. Зато форвард без напряга для голосовых связок раздавал рекомендации Головину. Трибуны предпочитали наслаждаться событием, не желая охрипнуть под занавес игры.



Взбодрилась ненадолго публика после комбинации Головин — Смолов — Черышев. Хавбек испанского «Вильярреала» одним финтом убрал троих саудовцев и вколотил мяч в ближний угол ворот Абдуллаха Аль-Майюфа. 2:0.



Раскрепощение Дзюбой



Футбол во второй половине встречи начался в неторопливом темпе без системных атак. Арабы пытались быть старательными, ласково обращаясь с мячом, но при относительно плотной опеке хозяев допускали брак. А россияне, видимо, настолько почуяли запах первой с октября 2017 года победы, что включили режим «игры по счету», когда вся значимость матча открытия чемпионата мира отходила на второй план, пасуя перед тремя турнирными очками.



Ближе к 70-й минуте хозяева все же раскрепостились и решили, что называется, поиграть в футбол с менее классным противником. Опасный момент создал Зобнин, а немногим спустя диспетчер Головин снабдил идеальным навесом вышедшего на замену Дзюбу, и тот мастерски послал мяч в сетку головой. Черчесов дал волю чувствам. Разгром, пускай и такого соперника, стоит на чемпионате мира дорого.



Уже в добавленное ко второму тайму время Черышев забил, пожалуй, самый красивый мяч в игре, поразив дальнюю девятку ударом шведой. Звание игрока матча не заставило себя ждать и логично отошло одному из двух легионеров в составе сборной России. Но и это было еще не все: Головин мастерски перебросил стенку со штрафного, оставив голкиперу саудовцев лишь наблюдать за этим эпизодом со стороны.

Более 78 тысяч зрителей присутствовали на матче



Первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии посетили 78 011 зрителей, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).



Вместимость арены составляет 78 011 человек, таким образом, на матче зафиксирован аншлаг.