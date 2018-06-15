Роналду получит 2 года условно и выплатит 19 млн евро по делу о неуплате налогов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду достиг соглашения с налоговой службой Испании по делу о неуплате налогов, сообщает El Mundo.



По данным издания, португалец принял условия налоговой службы, согласно которым он понесёт наказание в виде двух лет лишения свободы и выплаты штрафа, сумма которого со всеми процентами составит почти 19 миллионов евро. Два года тюрьмы автоматически становятся условными, так как у Роналду до этого не было судимости в Испании.



Отмечается, что в результате соглашения была снижена сумма, в неуплате которой обвиняли игрока — с 14,7 миллиона евро до 5,7 миллиона. Также португалец обязан выплатить все штрафы, проценты и издержки. Таким образом, итоговая сумма выплат составит 18,8 миллиона евро.

33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями в четырех налоговых преступлениях, за каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

В мае сообщалось, что налоговые службы Испании потребовали, чтобы португальский футболист выплатил 28 миллионов евро по делу о неуплате налогов до 15 июня, в противном случае он предстанет перед судом и может получить восемь лет тюрьмы.



Роналду обвиняют в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В июле прошлого года на заседании суда португалец заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед». Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.