Турецкий судья обслужил матч ЧМ-2018 между Марокко и Ираном

Джюнейт Чакыр, назначенный арбитром матча ЧМ-18 между сборными Марокко и Ирана, стал первым в истории судьёй из Турции, дважды участвовавшим в чемпионатах мира.

В ходе матча, состоявшегося на стадионе «Санкт-Петербург» 15 июня, Чакыр четырежды вынимал жёлтую карточку. Три из них рефери показал футболистам иранской команды.

Встреча завершилась победой иранских футболистов со счётом 1:0.

Главному судье ассистировали турецкие арбитры Бахаттин Дуран и Тарык Онгун, а также россиянин Сергей Карасев.

На предыдущем мировом первенстве в Бразилии бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром обслужила три матча, включая полуфинальный поединок между сборными Нидерландов и Аргентины.

В общей сложности 41-летний рефери отсудил 162 международных матча.