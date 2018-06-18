В Самаре капитану сборной Сербии подарили «Ниву»

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил сертификат на полноприводный внедорожник Lada капитану сборной Сербии по футболу Александру Коларову.

Команда Сербии в матче ЧМ-2018 группы Е, который прошёл в воскресенье в Самаре, обыграла сборную Коста-Рики со счётом 1:0. Единственный гол со штрафного удара забил Коларов.

«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручён футболисту, который забьёт первый гол на «Самара-Арене» в матче чемпионата мира. Этот гол забил футболист Александр Коларов, мы вручили ему приз — сертификат на Lada 4x4. Он был очень рад, вся команда Сербии восприняла это с воодушевлением», — сказал Азаров.

В следующем туре 22 июня сербы в Калининграде сыграют со швейцарцами. В заключительном матче группы Е сборная Сербии 27 июня встретится с бразильцами на стадионе «Спартак» в Москве.