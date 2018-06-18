В Чечне фанаты преподнесли Салаху огромный торт весом 100 кг

Салах и Мане отказались прерывать пост в день финала ЛЧ

Футболист сборной Египта Салах заявил о готовности сыграть с уругвайцами на ЧМ

Чеченские болельщики преподнесли футболисту сборной Египта Мохамеду Салаху на день рождения торт весом 100 килограммов. Об этом сообщается в официальном аккаунте грозненского «Ахмата» в Instagram.

Салаху 15 июня исполнилось 26 лет. В этот день сборная Египта провела на чемпионате мира в России первый матч, в котором проиграла Уругваю со счетом 0:1. Сам Салах, лучший бомбардир чемпионата Англии, на поле не выходил.

Чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днём рождения и вручили ему торт, увенчанный золотой бутсой. По словам организаторов акции, Салах давно заслужил этот трофей не только спортивными результатами, но и исключительными человеческими качествами, в том числе активным участием в благотворительности.

Сборная Египта базируется в Грозном и тренируется на базе «Ахмат-Арены». В следующем матче египетским футболистам предстоит встреча с командой России.