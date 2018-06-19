«Месси или Роналду?»: Эрдоган назвал своего фаворита

Перед президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, так же как и перед футбольными болельщиками, встала дилемма: кому отдать предпочтение — Месси или Роналду?

Выступая на конференции «Молодёжь и технологии», организованной турецкой аэрокосмической организацией TAI в понедельник, Эрдоган не скрыл того факта, что из двух лучших игроков мира ему больше импонирует португалец.

«Я действительно являюсь фанатом Роналду. Если вы спросите «Роналду или Месси?», я явно отдам предпочтение Роналду. В частности, потому что было очень важно забить хет-трик в этом матче [против Испании на чемпионате мира]», — сказал Эрдоган.

«Его игра, характер, вера и, прежде всего, его позиция в отношении палестинского вопроса очень важны. Я аплодирую ему за это».

Президент также прокомментировал неожиданные результаты игры команд-фаворитов на ЧМ-2018.

«Сначала я сказал, что Германия [будет победителем], но ошибся. Германию одолели в первой игре, и теперь их работа усложнилась. Все сильные команды сейчас проигрывают. Германию победили, положение Бразилии очевидно, Мексика любопытна. Я не знаю, смогут ли они продолжать в том же ключе», — сказал он

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал в России на прошлой неделе и продолжится до 15 июля.

Во вторник Россия и Египет столкнутся в первом матче второго тура группового этапа.