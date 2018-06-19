Принцесса Японии прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018 с участием своей сборной

Принцесса Японии прибыла в Саранск на матч своей сборной на ЧМ-2018

В столицу Мордовии прилетела принцесса Японии Хисако Такамадо, чтобы поддержать свою сборную в игре с командой Колумбии на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Матч будет проходить 19 июня на стадионе «Мордовия Арена».

Это первый визит члена японской императорской семьи более чем за сто лет. Последний раз это было в 1916 году, во время Первой мировой войны. Принцесса посещает Россию как почётный председатель Японской ассоциации футбола. Начиная с 1998 года, она приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду.

Власти Мордовии подготовили для важной гостьи, которая будет в Саранске до 20 июня, культурную и экскурсионную программу. Сегодня утром она посетила Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи.

Музей имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния Мордовии. Здесь находится основная коллекция работ всемирно известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи, который вобрал в себя культуру всей земли и стал художником мира.