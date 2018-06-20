Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко в матче ЧМ-2018

Принцесса Японии прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018 с участием своей сборной

Сборная России в шаге от выхода в плей-офф ЧМ по футболу

Футболисты сборной Португалии обыграли команду Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.



Встреча группы В, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники» в среду, завершилась со счётом 1:0.

Мяч на четвёртой минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для футболиста 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который в 85 матчах забил 84 мяча.

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира в России, опередив полузащитника сборной России Дениса Черышева. В двух матчах португалец забил четыре мяча, на счету россиянина - три. Сборные Португалии и Марокко встретились второй раз в истории. В 1986 году марокканцы победили португальцев со счетом 3:1 на групповом этапе чемпионата мира.

Сборная Марокко проиграла второй матч на турнире и стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в 1/8 финала. Португальцы одержали первую победу и возглавили таблицу группы В с 4 очками.

В заключительном туре группового этапа сборная Португалии сыграет 25 июня в Саранске с командой Ирана, а сборная Марокко в этот же день встретится в Калининграде с командой Испании.