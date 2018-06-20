Россия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная России в шаге от выхода в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира после того, как сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.



В среду сборная Уругвая в Ростове-на-Дону победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил лидер уругвайцев Суарес на 23 минуте встречи.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес сегодня сыграл свой 100-й матч в футболке национальной сборной.

После этого сборные России и Уругвая, набравшие по 6 очков, за тур до окончания группового этапа стали недосягаемыми для двух других команд квартета A — сборных Египта и Саудовской Аравии (обе — без набранных очков).