Сборная России в шаге от выхода в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная России по футболу одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира, обыграв в матче второго тура группового этапа команду Египта.



Встреча группы A, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. На 47-й минуте собственные ворота поразил египтянин Ахмед Фатхи. На 59-й минуте отличился Денис Черышев, для которого это третий гол на турнире, а на 62-й минуте мяч забил Артем Дзюба. На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти, который был назначен после после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR).



На матче был был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Игру посетили 64 468 зрителей.

После этой победы россияне вплотную приблизились к выходу в плей-офф. Уже в среду в том случае, если сборная Уругвая победит команду Саудовской Аравии или матч закончится вничью, команда Станислава Черчесова обеспечит себе как минимум второе место в группе А.



«Соображения простые: нам надо было выиграть, чтобы решить задачи, египтянам тоже надо было выиграть, чтобы сохранить шансы. Это полярные задачи. Египет не всегда справляется со словом «надо», потому что не умеют играть первым номером. Понятно, что вопрос (Мохамеда) Салаха надо было решать. (Юрий) Жирков утром дал добро на матч, потому что его нога несколько дней была не в том состоянии. Мы выработали план игры. И то, что задумано, нам удалось», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В первом туре сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россияне набрали шесть очков и лидируют в группе A. В среду сборная России может досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира, если во встрече соперников россиян по группе A сборных Уругвая и Саудовской Аравии будет зафиксирована ничья или победа южноамериканцев.



В заключительном для себя матче группового этапа чемпионата мира команда Станислава Черчесова 25 июня в Самаре сыграет с уругвайцами. Сборная Египта 25 июня в Волгограде встретится с командой Саудовской Аравии.



Сборная Египта, проигравшая второй матч, практически лишилась шансов на выход из группы. Математически это может также произойти в среду по итогам встречи Уругвай — Саудовская Аравия, если саудовцы не выиграют.



«Мы попытаемся закончить этот чемпионат мира лучшим образом. Всем хочется продолжить играть. У каждого своя биография, своя мотивация. У нас всего 11 мест на поле, и это мое решение, кто туда выйдет. Никто не должен обижаться. Сборная — это не только индивидуальные качества, на поле выходит команда», — сказал главный тренер египтян Эктор Купер после матча журналистам.

«Черчесову удалось создать команду»

Черчесов не стал торопить события и отшутился, отвечая на вопрос о задаче-максимум сборной России на турнире. «Задача-максимум — выспаться, сделать восстановительную тренировку. И тогда правильные мысли будут, надеюсь, не лезть, а прыгать. Надо восстановиться, «поднять раненых», посмотреть, на что мы способны, готовиться к следующему матчу», — сказал тренер.

Отвечая главному тренеру, вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко подчеркнул, что Черчесов выполнил главную задачу на турнир - построил команду. «Давайте сегодня порадуемся, а завтра будем думать о следующей игре. Не стыдно за команду, это самое главное. Я в разных ситуациях был, знаю одно, ничего кроме труда не может дать результат, я горд», — сказал Мутко ТАСС.

Командную игру сборной России отметил и министр спорта Павел Колобков. «Сегодня на поле была команда, бились и сражались все. Это заслуженная победа, мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб, молодцы», — сказал он ТАСС.

По мнению почетного президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, лучшим игроком матча был Дзюба. «Сегодня он меня просто поразил. В целом команда отлично смотрелась, но Дзюба был великолепен. С каждым таким матчем наша команда обретает уверенность в своих силах, а это очень важно, после двух таких побед в третьем будет легче», - прокомментировал итоги игры Жуков.

Официально же лучшим игроком матча, как и после первой игры, был признан Денис Черышев. «Я самый счастливый отец на планете, на прошлой игре я испытывал те же самые эмоции, — сказал после матча Дмитрий Черышев, отец Дениса и бывший игрок сборной России. — Мы занимались его воспитанием, а испанский футбол воспитывал его как игрока. И то, что он сегодня показывает такой футбол, это все благодаря его терпению и труду».

Дзюба поблагодарил всю страну за поддержку

Победа сборной России вызвала эйфорию во всей стране. Десятки тысяч болельщиков заполнили фан-зоны в городах. Сборную России поддерживали иностранцы — иранцы, нигерийцы, мексиканцы и многие другие. Многие объясняли это тем, что они благодарны России за отличный прием на чемпионате мира.

Атмосфера в Москве напоминает 2008 год, когда сборная России обыграла голландцев и вышла в полуфинал чемпионата Европы. В центре столицы начались народные гуляния — люди высыпали на улицы с флагами, все поздравляют друг друга. Как всегда, много болельщиков на Никольской улице, которая даже была частично закрыта на вход.

В Петербурге местом гуляний стали привычные места в центре города — Невский проспект и Дворцовая площадь. Туда и направились болельщики, собравшиеся на стадионе на Крестовском острове и установившие рекорд посещаемости арены — 62 548 человек.

«Мы безумно счастливы, это исторический момент, о чем мы говорили с ребятами перед игрой. Мы сделали этот исторический шаг, спасибо огромное стране. Мы видели, как по всей стране люди переживали за нас, это добавляло нам мотивации», — поблагодарил болельщиков Дзюба.

Официальный выход сборной России в 1/8 финала, скорее всего, будет оформлен в среду по итогам матча группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии, которые сыграют в Ростове-на-Дону (начало - 18:00 мск). Сборная России встретится с уругвайской командой в заключительном туре группового этапа, матч состоится 25 июня в Самаре. Параллельно в Волгограде будет проходить игра между сборными Саудовской Аравии и Египта.