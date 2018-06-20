Турецкий футболист призвал к поддержке жителей Африки

Полузащитник дортмундской «Боруссии», турецкий футболист Нури Шахин поддержал благотворительный проект бывшего товарища по команде Невена Суботича.

На своей странице в соцсетях Нури сообщил, что в течении недели находился вместе с Суботичем в поездке по Эфиопии.

«Суботич с 2013 года вносит вклад в проекты по поддержке жителей самых бедных и засушливых регионов планеты. Людей обеспечивают питьевой водой, ведут борьбу с заболеваниями, вызванными отсутствием гигиены, способствуют повышению образования детей», — рассказал футболист.

По словам Нури, благодаря проекту, поддержанному Суботичем, в засушливых районах Африки вырыто до 100 колодцев. «Суботич говорил мне - чтобы понять, как один колодец может отразится на жизни людей, необходимо самому это видеть. Он оказался прав. Я пережил незабываемые моменты жизни и благодарен судьбе за то, что мне представилась возможность стать частичкой этого гуманитарного начинания», — сказал полузащитник.

«Мы будем стремится к тому, чтобы на лицах детей всего мира играла улыбка»,- пообещал Нури.

29-летний футболист, игравший в командах «Реал Мадрид», «Ливерпуль» и «Фейеноорд», опубликовал также фотографии с эфиопскими детьми.