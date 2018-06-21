Сборные Дании и Австралии сыграли вничью на ЧМ-2018

Сборная России в шаге от выхода в плей-офф ЧМ по футболу

Футболисты сборных Дании и Австралии сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Встреча группы С, прошедшая в четверг в Самаре, завершилась со счетом 1:1. У датчан мяч забил Кристиан Эриксен на 7-й минуте, австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти, назначенного после использования системы VAR. Одиннадцатиметровый удар реализовал Миле Единак.

В следующем матче чемпионата мира 26 июня сборная Австралии встретится с командой Перу, а датчане в тот же день сыграют со сборной Франции.