Мадридский «Реал» подписал украинского вратаря Лунина

Мадридский «Реал» пополнился украинским вратарем Андреем Луниным, который ранее выступал за луганскую «Зарю», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.



Соглашение с 19-летним вратарем рассчитано на шесть лет. Подробности трансфера не разглашаются, но, по некоторым данным, «Реал» заплатил за игрока сумму около 14 миллионов евро.

Лунин попал на радар скаутов европейских грандов благодаря своей игре за «Зарю» в Лиге Европы. За последние месяцы, кроме «Реала», к вратарю также проявляли интерес «Ливерпуль» и «Ювентус».

Лунин начал взрослую карьере в 2016 году в «Днепре», из которого летом 2017 года перебрался в «Зарю». В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил 41 мяч.

Также Лунин отыграл два матча за национальную сборную своей страны.