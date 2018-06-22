Трудности перевода: как иностранные болельщики ЧМ-2018 путают города России

Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы поболеть за свои национальные сборные, оказались в неожиданной ситуации, запутавшись в сложностях русских географических названий из-за их схожести.

Так например, футбольные фанаты из Китая не смогли сесть на поезд на железнодорожном вокзале в Волгограде в связи с тем, что приобрели билеты на поезд из Вологды. Проблему удалось решить: через два часа туристам нашли другие билеты и посадили их на нужный поезд, объяснив, что Вологда и Волгоград – разные города, находящиеся на расстоянии около 1.500 километров друг от друга.

В аналогичной ситуации оказались и болельщики из Швейцарии. Чтобы поддержать свою команду в матче против Бразилии, они прибыли в Ростов-на-Дону, но не смогли отыскать свой отель на улице Селеванова. Когда фанаты обратились в Службу-112, выяснилось, что швейцарцы запутались в названиях городов и забронировали отель, находящийся более чем в 1.000 километрах от места игры – в городе со схожим названием Ростов Великий. После этого случая центр развития туризма Ярославской области пригласил швейцарцев в Ростов Великий, сообщает агентство Интерфакс.

Ранее, ещё одна казусная ситуация произошла со швейцарскими болельщиками, направлявшимися в Россию на матч своей сборной на машине. Группа фанатов случайно заехала в зону боевых действий в Донбассе, причиной чему стал их навигатор, указавший кратчайший маршрут до Ростова-на-Дону. Швейцарцы, скорее всего, не догадывались о том, что на юго-востоке Украины идут активные военные действия, поскольку сильно удивились, увидев разрушенные дома.

С путаницей столкнулись не только иностранные туристы, но и организаторы ЧМ-2018, которые не сумели разобраться в названиях городов собственной страны и перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород. В буклете, в котором рассказывается о городах, в которых пройдут матчи мундиаля, была использована фотография кремля Великого Новгорода, несмотря на то, что он отличается от того, который находится в Нижнем Новгороде. Интернет-пользователи сразу заметили ошибку и указали на неё.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.