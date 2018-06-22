Французы и хорваты пробились в плей-офф ЧМ по футболу

Очередной игровой день на чемпионате мира по футболу 2018 года ознаменовался второй победой сборной Франции над командой Перу (1:0), ничейным исходом в матче команд Дании и Австралии (1:1) и поражением аргентинцев от хорватов (0:3).



«Трёхцветные» уже в плей-офф



Футболисты сборной Франции обыграли команду Перу и обеспечили себе участие в 1/8 финала. Встреча группы С, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Победный мяч забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте. Сборная Франции набрала 6 очков после двух матчей и стала недосягаемой в таблице группы С для команд Австралии (1 очко) и Перу (0 очков). Перуанцы потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв свой второй матч на турнире в России.



Главный тренер перуанцев Рикардо Гарека заявил, что футболисты сборной Франции заслужили победу: «Мы, конечно, надеялись на другой результат, но я рад тому, что команда выложилась на поле, как отработала. Мы должны закончить этот турнир ради болельщиков на победоносной ноте. Мне не в чем упрекнуть игроков. Мы пытались сделать все возможное для победы в сыгранных встречах, но Франция заслужила победу».



«Мы должны выполнять задачу на поле в соответствии с тем, что происходит. То, что мы уходили в оборону, связано и с тем, что в игру вошел (Джефферсон) Фарфан, и с тем, что мы теряли мяч, и с тем, что мы брали передышку, отходя назад. Сейчас нужно восстановиться и готовиться к третьему матчу, по итогам которого хотим обеспечить себе первое место в группе», — сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам журналистам.



Австралийцы вновь забили с пенальти



Футболисты сборных Дании и Австралии сыграли вничью — 1:1. У датчан мяч забил Кристиан Эриксен на 7-й минуте, австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти, назначенного после использования системы VAR. Одиннадцатиметровый удар реализовал Миле Единак, как и предыдущей игре с французами.



«В эпизоде с голом всё очень здорово сделал (Николай) Йоргенсен. В тяжелой ситуации он смог отдать отличный пас назад, я оказался в отличной позиции и перед тем, как ударить по мячу, улыбался, потому что всё очень классно сложилось в этом эпизоде», — сказал Эриксен журналистам.



Также Эриксен заметил, что по итогам двух матчей группового этапа чемпионата мира в России ему не очень нравится система VAR: «Второй раз подряд она играет против нас. Мы должны были получить штрафной прямо перед этим моментом. Может, в случае штрафных тоже надо вводить VAR? Мы ожидали, что игра будет очень трудной. Начали мы очень хорошо, забили гол в первые десять минут. Но потом игра изменилась, нам пришлось защищаться».



Единак сказал, что его команда разочарована ничейным исходом матча. «Мы разочарованы результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали на три очка. Но мы взяли одно, поэтому настраиваемся на следующую игру, у нас все еще есть шансы выйти из группы. Мы не очень хорошо начали игру, дали пространство Эриксену, и он забил отличный гол. После этого мы стали действовать гораздо лучше», — сказал он журналистам.



Аргентина на волоске от провала



Футболисты сборной Хорватии разгромили команду Аргентины в матче второго тура группового этапа. Встреча группы D, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов. В составе победителей мячи забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90). Вновь, как и во встрече с исландцами, не сумел проявить себя Лионель Месси, который напоминал бледную тень самого себя.



Сборная Хорватии набрала 6 очков в двух матчах и уже не опустится ниже второго места в квартете, что гарантирует ей путевку в 1/8 финала. Сборная Аргентины имеет в активе один балл.