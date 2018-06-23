Дубли Азара и Лукаку помогли сборной Бельгии разгромить команду Туниса в матче ЧМ

Футболисты сборной Бельгии одержали победу с крупным счетом над командой Туниса во втором туре группового этапа на чемпионате мира в России.



Встреча группы G, состоявшаяся в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. В составе победителей дубли оформили Эден Азар (6-я, с пенальти, и 51-я минуты) и Ромелу Лукаку (16, 45+3), еще один гол забил Миши Батшуайи (90). Авторами голов у тунисцев стали Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3).

Команда Туниса не может победить на чемпионатах мира на протяжении 13 матчей (четыре ничьи, девять поражений). Последняя победа тунисцев произошла на турнире 1978 года в Аргентине, тогда они оказались сильнее команды Мексики (3:1), причем та победа стала первой для африканских команд на чемпионатах мира.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии вышла на первое место, набрав шесть очков, тунисцы, не набрав очков, идут третьими. В воскресенье пройдет еще один матч этой группы, в Нижнем Новгороде встретятся команды Англии и Панамы. В случае победы англичан сборные Бельгии и Англии досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира. Бельгийцам для выхода в 1/8 финала будет достаточно ничьей в игре между англичанами и панамцами.

Сборная Бельгии с 6 очками возглавляет турнирную таблицу своей группы. Команда Туниса, потерпевшая второе поражение на турнире и не имеющая набранных очков, сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.