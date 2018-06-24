Сборная Англии разгромила команду Панамы

«Китай отправил на чемпионат мира по футболу в России все, кроме команды»

Футболисты сборной Англии разгромили команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России и обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.

Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:1. У сборной Панамы на 78-й минуте отличился Фелипе Балой, для его команды это первый гол на чемпионатах мира. У победителей хет-трик сделал Харри Кейн (22, 45+1, 62), забивший первые два мяча с пенальти и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Также отличились Джон Стоунз (8, 40) и Джесси Лингард (36).

Кейн стал третьим футболистом в истории сборной Англии, кто смог оформить хет-трик в матчах финального турнира чемпионата мира, после Джеффри Хёрста и Гари Линекера.

Сборная Англии набрала 6 очков и после двух туров завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Команды Панамы и Туниса лишились шансов на выход из группы.

В заключительных матчах группы Е сборная Англии 28 июня поспорит за первое место с командой Бельгии, а команда Панамы в этот же день встретится со сборной Туниса.