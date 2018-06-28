Сборная Бразилии обыграла сербов и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Французы и хорваты пробились в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира, который проходит в России. На 36-й минуте гол забил Паулиньо, на 68-й — Тиаго Силва.

Болельщики на сайте ФИФА признали полузащитника сборной Бразилии Паулиньо лучшим игроком матча.

В новейшей истории Сербии команды встречались во второй раз, бразильцы одержали вторую победу. С учётом матчей сборной Югославии команды играли в 12-й раз и сербы в 10-й раз потерпели поражение при двух победах.

Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победительницей группы. Вторыми в квартете Е стали швейцарцы, в активе которых 5 баллов. Сербы набрали 3 очка и завершили групповой этап на третьем месте. Команда Коста-Рики с одним очком стала четвертой.

В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдёт 2 июля в Самаре.