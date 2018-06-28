Visa посчитала, сколько иностранные болельщики тратят на ЧМ-2018 в России

Повседеневная жизнь россиян во время ЧМ-2018

«Китай отправил на чемпионат мира по футболу в России все, кроме команды»

Средний чек иностранных болельщиков в городах чемпионата мира по футболу в России составляет 3,5 тысячи рублей (около 55 долларов США), больше всего покупок совершают туристы с картами из США, Китая и Мексики. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель инновационной студии платёжной системы Visa в России Антон Красненков со ссылкой на анализ данных компании.

«Средний чек на данный момент составляет 3,5 тысячи рублей (55 долларов) у иностранцев. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в категориях еды и напитков, а также сувениров. Лидируют [по количеству трат] карты, выпущенные в США, Мексике и Китае», — сказал он.

По его словам, наибольшее количество транзакций совершено на стадионе «Лужники» в Москве (2,2 миллиона долларов), наименьшее на стадионе «Калининград» (250 тысяч долларов), при этом каждая пятая транзакция гостей из зарубежья бесконтактная.

В целом по сумме покупок лидируют Москва (27 миллионов долларов), Санкт-Петербург (8 миллионов долларов) и Сочи (1,6 миллиона долларов).

Наибольший объем трат иностранных туристов приходится на такие категории, как «гостиничные услуги», «модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны быстрого обслуживания, отметил он.

В пресс-службе компании добавили, что самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, составил 365 долларов в категории товаров люкс, затем чек по оплате гостиничных услуг —около 240 долларов, и модной одежды — 140 долларов.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.