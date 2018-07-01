Месси и Роналду едут домой: французы и уругвайцы вышли в 1/4 финала ЧМ

Сборные Франции и Уругвая вышли в четвертьфинал проходящего в России чемпионата мира по футболу, оставив за бортом турнира команды Аргентины вместе с Лионелем Месси и Португалии с Криштиану Роналду.



Мбаппе делает дубль, Месси — лишь передачи



Стадию 1/8 финала в субботу предстояло открыть французам и аргентинцам в Казани. Команды выдали зрелищную и результативную игру, в которой оказались сильнее чемпионы мира 1998 года — 4:3. Дублем в этой встрече отметился Киллиан Мбаппе, признанный лучшим игроком встрече. Молодой и скоростной французский форвард также заработал пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.



Мбаппе стал первым футболистом не старше 19 лет, оформивший дубль в одном матче чемпионата мира с 1958 года, когда-то же самое совершил нападающий сборной Бразилии Пеле в финале против команды Швеции (5:2). «Я рад, что повторил достижение Пеле. Но давайте не сравнивать меня с ним. Пеле — это другой уровень. Но, конечно, очень приятно повторить его результат», — признался Мбаппе.



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также отметил скоростные показали молодого нападающего и даже сравнил его с бразильцем Роналдо. «Бразильский Роналдо был очень быстрым нападающим. Мбаппе, как мне кажется, даже быстрее, но ему тоже нужно пространство. Килиан тоже любит играть в центре нападения. Но мы сравниваем 19-летнего игрока с чемпионом мира, великим игроком, так что мне не хотелось бы этого делать», — сказал он.



«Я очень счастлив, что Мбаппе из Франции. У него огромный талант, и он может вырасти в очень большого игрока», — добавил Дешам. Полузащитник французов Н'Голо Канте назвал эту победу «очень важной». «Мы хотели сыграть максимально хорошо, думаю, что мы сделали все, что в наших силах. Теперь можем спокойно готовиться к следующему матчу. Игра с Аргентиной изменила наши шансы на мундиале в лучшую сторону», — отметил он.



Месси, главная звезда аргентинцев, которые совсем не впечатлили своими действиями на групповой стадии, отметился двумя голевыми передачами в матче со сборной Франции, но фееричной игру лидера «Барселоны» назвать нельзя. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не спешит говорить о своем будущем в команде, а также признался, что команда пыталась полностью реализовать потенциал своего капитана.



«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира, мы надеялись пройти дальше стадии 1/8 финала, но получилось так, что нам это не удалось. Ошибки будут проанализированы, но позднее. У нас был лучший игрок мира, и мы хотели сделать все, чтобы команда получила от этого преимущества. Мы делали все, чтобы (Лионель) Месси раскрылся полностью», — сказал Сампаоли, добавив, что аргентинцы не справились со скоростью Мбаппе.



Сразу после матча о завершении карьеры в сборной Аргентины объявили Лукас Билья и Хавьер Маскерано. Последний нашел в себе мужество признать силу соперника: «Хочу сказать спасибо всем нашим ребятам. Жаль, что так и не смог завоевать титул со сборной. Теперь пришло время двигаться дальше и наслаждаться жизнью. Я спокоен. Делал для команды всё, что в моих силах, как и вся команда, но соперник был силен. И, как это ни грустно, сильнее нас. Действительно, они очень хорошо подготовились. Нужно это принять с честью».



Кавани забивает, Роналду — нет



Во втором субботнем матче в Сочи встречались сборные Уругвая и Португалии. Вслед за египтянами, саудовцами и россиянами южноамериканцы обыграли и португальцев со счетом 2:1, хоть команде Фернанду Сантуша и удалось первой на этом мундиале поразить ворота уругвайцев. Автором дубля стал Эдинсон Кавани, который был признан лучшим игроком встречи, но из-за травмы был заменен по ходу игры.



Главный тренер уругвайцев Оскар Табарес пока не говорит о степени травмы Кавани. «Он почувствовал боль, пока еще не говорили с медиками, матч только что закончился. Времени на восстановление немного, после дня отдыха будем уже смотреть. Конечно, обеспокоены, но пока не ясно, насколько серьезное это повреждение», — заметил он.



Относительно самого матча Табарес отметил настрой команды. «Огромную роль сыграла самоотдача, с которой сыграл каждый. Нам не часто удавалось заходить на их половину поля. Нужен был фокус, но и на интуитивном уровне в таком случае играть тоже очень важно. В одном из моментов мы потеряли контроль, это привело к голу. Мы не боимся ни одного соперника, всех уважаем и очень сильный соперник в лице сборной Франции ждет нас в 1/4 финала», — добавил он.



Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не скрывал своего разочарования после встречи. «В недоумении, были уверены, что можем показать больше. Хотел бы сказать португальским болельщикам, которые сегодня болели за нас на площадях в нашей стране — нам жаль, что мы не смогли пройти дальше. Я был сейчас в раздевалке, игроки очень опечалены, я сам опечален. Благодарю своих игроков», — сказал он.



Роналду на чемпионате мира отметился четырьмя голами, что на три больше, чем у Месси. Сантуш выразил надежду, что звездный португалец выступит за национальную команду в Лиге наций. «Криштиану еще многое может дать футболу, надеемся, что на турнире УЕФА (Лиге наций) он будет играть и будет примером для наших игроков», — сказал специалист.



Теперь уругвайцы и французы встретятся 6 июля в матче 1/4 финала турнира. Встреча состоится в Нижнем Новгороде.