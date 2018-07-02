РФС заработал $16 миллионов за выход России в 1/4 финала ЧМ

Россия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная России одолела испанцев и прошла в четвертьфинал ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) 4 миллиона долларов США в качестве призовых за выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА в октябре 2017 года.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счётом 4:3 (основное и дополнительное время — 1:1).

По итогам группового этапа сборная России заработала 12 миллионов (8 миллионов долларов за участие и ещё 4 миллиона за выход из группы), сумма призовых каждого из четвертьфиналистов составляет 16 миллионов долларов.

Общий призовой фонд чемпионата мира — 400 миллионов долларов. Победителю достанется 38 миллионов, вице-чемпион получит 28 миллионов, бронзовый призёр — 24 миллиона, за четвёртое место выплатят 22 миллиона.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдёт в Сочи 7 июля.