В турецком Хаккари прошёл фестиваль спорта на природе

В турецком Гиресуне ожидают до 300.000 туристов

Озеро Ван на востоке Турции стало домом для более 200 видов птиц

Более 100 местных и иностранных гостей посетили фестиваль спорта на природе в горах Джило-Сат на юго-востоке Турции.

Джило — вторая самая высокая гора в стране (4.137 метров) находится в районе Юксекова провинции Хаккари.





Трёхдневный фестиваль, который начался 29 июня, был организован Ассоциацией альпинизма и спорта на природе на озёрах и ледниках Джило-Сата (CİSAD) вдоль ледниковых озёр Сат на высоте 3.400 метров над уровнем моря.

В рамках фестиваля было организовано несколько мероприятий, включая походы, парапланеризм, каноэ, плавание и катание на горных велосипедах.