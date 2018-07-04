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Власти Москвы назвали самые странные вопросы иностранных болельщиков

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива AFP
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Поскольку большая часть состязаний самого главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, который проходит в России, уже прошла, власти Москвы опубликовали самые распространённые и необычные вопросы, которые задают иностранные болельщики волонтёрам — сотрудникам метро и консультантам на стойках «Живое общение».

Самыми необычными вопросами, с которыми иностранцы обращались к волонтёрам, стали «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?».

Самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?», причём часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета, указывается на сайте мэра столицы.

«Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду «Площадь Революции», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Но, как оказалось, волонтёры помогали иностранным туристам не только сориентироваться на улицах города или в метро. Так, например, на одной из станций метрополитена иностранцу помогли достать банковскую карту, которую он уронил в решётку водостока. А одному болельщику из Аргентины вернули потерянный паспорт, после того как нашли туриста через социальные сети и посольство.

Согласно данным сайта мэра Москвы, каждый день более 100 волонтёров в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях метро. С начала чемпионата волонтёры помогли уже более 270 тысячам иностранных гостей.

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