Швеция и Англия последними вышли в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборные Швеции и Англии стали последними участниками 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России, победив на первой стадии плей-офф команды Швейцарии и Колумбии соответственно.

На 57-й минуте счёт в матче открыл игрок сборной Англии Харри Кейн с пенальти. На 93-й минуте основного времени защитник колумбийцев Йерри Мина сравнял счёт.

Дополнительные 30 минут матча также завершились вничью. В серии послематчевых пенальти оказались сильнее английские футболисты, одержав верх над соперником со счётом 4:3.

В другом матче одной 1/8 финала сборная Швеции одолела команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в 1/4 мирового первенства.

В первом матче вторника в Санкт-Петербурге встречались сборные Швеции и Швейцарии, эта игра получилась не особо зрелищной. Исход встречи решил удар шведа Эмиля Форсберга, но в этом моменте злую шутку сыграл рикошет от ноги защитника швейцарцев Мануэля Аканджи.

Уже после встречи вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер заявил, что у него не было шансов спасти команду в том эпизоде. «В моменте, когда шведы забили свой единственный мяч, нам просто не повезло. Я хорошо видел момент удара, но рикошет от защитника не оставил мне шансов справиться с этим ударом. Мяч слишком резко пошёл в другую сторону», — признался он.

В компенсированное время второго тайма швейцарец Михаэль Ланг получил прямую красную карточку, а лучшим игроком встречи был признан Форсберг. «Это очень большой личный успех, и я рад результату команды. Это прекрасно. У нас не было много возможностей, но я горжусь этим успехом, слёзы на глаза наворачиваются. Думаю, что и страна гордится нами. А сердечко после забитого гола я показал жене», — сказал швед на пресс-конференции после игры.

Форвард швейцарцев Йосип Дрмич признался, что и его команде не удалось создать большое количество голевых моментов. «Мы очень расстроены итогом матча. Я бы не сказал, что результат несправедлив. К сожалению, у нас почти ничего не получилось в атаке, не было ни одного хорошего момента, чтобы забить. Было тяжело, потому что наша команда сильнее, чем мы показали. У меня почти не было свободного пространства, я получал мало мячей. У меня был всего один момент, чтобы ударить», — сказал он.

Сборной Швеции впервые с 1994 года удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира, и этого успеха скандинавы добились без помощи своей главной звезды последнего времени Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016.

Соперник шведов по 1/4 финала определялся позднее на московском стадионе «Спартак», где встречались сборные Англии и Колумбии. В этом матче как раз многие ожидали зрелищной игры, но этому желанию не суждено было сбыться, хотя эмоции порой зашкаливали, что выливалось в постоянные споры с арбитром и жёлтые карточки.

Счёт в матче в середине второго тайма открыл Харри Кейн после спорного пенальти, колумбийцы благодаря усилиям Йерри Мина в компенсированное время отыгрались. В дополнительное время команды не смогли определить победителя, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались англичане (4:3). Для сборной Англии этот успех в серии пенальти стал лишь вторым в истории на чемпионатах мира и Европы. В последний раз англичане выигрывали по итогам серии 11-метровых ударов на Евро-1996.

«У Англии замечательная команда, но Колумбия показала, что мы обладаем большими достоинствами. Мы хорошо показали себя на этом чемпионате», — сказал главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман на пресс-конференции.

«Понятно, что серия пенальти стала важным фактором в игре. Ни одна из команд не смогла победить во время матча. Игра была очень жёсткая и грубая. Была масса таких ситуаций. Но все знали, что матч будет именно таким. Мяч переходил от Англии к Колумбии и обратно. Неудобно было играть в этом матче, зная, что всегда может пойти что-то не так. Игроки искали возможностей заработать фол, и всё это спутало нам карты. Мы оказались в сложной ситуации», — добавил тренер.

Таким образом, шведы и англичане 7 июля встретятся в Самаре. В других четвертьфиналах сыграют: Уругвай – Франция (6 июля, Нижний Новгород), Бразилия – Бельгия (6 июля, Казань) и Россия – Хорватия (7 июля, Сочи). Сборные России и Англии стали единственными командами, которые сумели преодолеть стадию 1/8 финала, заняв второе место в группе.