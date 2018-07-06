Роналду перейдёт в «Ювентус» и запустит реалити-шоу в Facebook – СМИ

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook планирует запустить новое реалити-шоу с португальской футбольной суперзведой Криштиану Роналду. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

По его данным, в настоящий момент переговоры между соцсетью и футболистом о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch находятся на ранней стадии. Однако корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около 10 млн долларов за 13 эпизодов с участием главной звезды мадридского «Реала».

Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.

В то же время, вокруг Роналду появились слухи о его возможном переходе в туринский «Ювентус», где его зарплата составит 30 миллионов евро в год, сообщает As.

Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что «Ювентус» намерен приобрести Роналду в летнее трансферное окно, а испанская Marca позднее сообщила, что итальянский клуб уже достиг устной договоренности с 33-летним Роналду.



Как утверждает As, после согласия Роналду на переход в «Ювентус» руководство мадридского клуба провело встречу с агентом игрока Жорже Мендешем, и единственным препятствием по трансферу португальца теперь остается только соглашение между испанским и итальянским клубами.

Акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» за сутки выросли 11% на слухах о покупке португальского футболиста Криштиану Роналду, свидетельствуют котировки Миланской биржи.



Стоимость одной акции «Ювентуса» на момент закрытия торгов в четверг составляет почти 0,82 евро, когда как в понедельник утром торги стартовали с отметки 0,67 евро за одну ценную бумагу. Это, в свою очередь, означает, что стоимость акции обновила достигнутый в феврале максимум.

Футболист выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза — в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.