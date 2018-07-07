БК «Химки» подтвердил смерть бывшего игрока команды Ханикатта

Бывший баскетболист российского клуба «Химки» Тайлер Ханикатт погиб. Об этом сообщает пресс-служба «Химок» со ссылкой на агента баскетболиста Аарона Минца.

27-лктний Ханикатт также выступал за турецкий «Анадолу Эфес».

«Агент Ханикатта Аарон Минц подтвердил смерть игрока, — говорится в сообщении. — Баскетбольный клуб «Химки» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Тайлера».

По данным телеканала ABC, в пятницу в полицию поступил звонок от матери баскетболиста, который якобы странно себя вел. После перестрелки с полицией он был обнаружен мертвым в своем доме. Имя игрока в статье не приводилось. Полицейское управление Лос-Анджелеса в своем Twitter подтвердило информацию об инциденте, однако имя погибшего не сообщалось.

Контракт Ханикатта с «Химками» истек после сезона-2017/18. Также он выступал за клуб в 2014-16 годах.