Победа за Европой: Франция и Бельгия вышли в полуфинал ЧМ-2018

Месси и Роналду едут домой: французы и уругвайцы вышли в 1/4 финала ЧМ

В пятницу определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу в России. Французы обыграли уругвайцев, бельгийцы — бразильцев, таким образом, на турнире остались только европейские команды.

Сборная Франции в Нижнем Новгороде обыграла команду Уругвая со счётом 2:0. Счёт в матче на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Антуан Гризманн.

Вторая встреча состоялась между Бразилией и Бельгией, которая закончилась со счётом 2:1 в пользу Бельгии.

Матч бразильцев и бельгийцев получился одним из самых зрелищных на турнире, с первых минут команды начали действовать на встречных курсах. Первым повезло бельгийцам — на 13-й минуте после подачи углового полузащитник бразильцев Фернандиньо срезал мяч плечом в собственные ворота. На 31-й минуте бельгийцы удвоили счёт — Ромелу Лукаку дотащил мяч почти до чужой штрафной, отпасовал Кевину де Брюйне, и тот сильно и точно послал мяч в правый нижний от вратаря Алиссона угол.

Теперь победителям этих двух матчей – Франции и Бельгии предстоит сыграть между собой. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге во вторник 10 июля.

Между тем, с выбыванием Уругвая и Бразилии, участие в ЧМ-2018 продолжат только сборные стран Европы. Таким образом, Кубок мира 2018 достанется одной из европейских стран.

7 июля в первом четвертьфинале сыграют сборные Швеции и Англии в Самаре, во втором — команды России и Хорватии в Сочи.