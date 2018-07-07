Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу обыграла шведов и впервые с 1990 года вышла в полуфинал ЧМ

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В составе российской команды мячи забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).

В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3. Свои попытки у россиян не реализовали Федор Смолов и Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич. В составе сборной России точно удары с 11-метровой метки исполнили Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев, у команды Хорватии — Марсело Брозович, Лука Модрич, Вида и Иван Ракитич.

Выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира.

Сборная Хорватии в полуфинале сыграет с командой Англии, встреча пройдет на московском стадионе «Лужники» 11 июля.

Футбол в России есть

Уже за несколько часов до начала матча в барах Москвы найти свободные места даже на самую небольшую компанию было чем-то за гранью реального. Люди садились в пабах на пол, лишь бы приобщиться к этой атмосфере единого праздника. Другие, совсем отчаявшись, усаживались на бордюры и включали игру на гаджетах, а те, кто был в пути, наблюдали за матчем на экранах в метро.

Как поделилась накануне матча одна из болельщиц, она очень переживает, за предстоящую игру. «Я одновременно хочу, чтобы матч начался, но в то же время так страшно, ведь исхода только два. У меня даже руки трясутся», — говорит девушка, показывая дрожащие руки.

Как только игроки российской сборной появились на поле, пронеслась волна оваций, а когда зазвучал гимн, каждый, не скрывая гордости за свою команду, начинал подпевать.

Любая атака и контратака сопровождалась громкими аплодисментами, и стоило одному человеку закричать «Россия», как это подхватывали десятки других. Зрители, находясь по ту сторону экрана, старались любыми способами поддержать команду. И хотя в первые секунды после завершения матча люди молча начали разбредаться, спустя несколько минут по центральным улицам эхом начало разноситься громкое «Ура!» и «Россия вперед».

«Да, мы проиграли. Но мы в то же время и выиграли. Мы доказали себе, доказали миру, что футбол в нашей стране есть. Поэтому сегодня в любом случае праздник и я безгранично счастлив», — сказал один из болельщиков на Никольской улице и продолжил кричать имя вратаря российской команды Игоря Акинфеева.

Всенародный праздник

Гуляния в эту ночь в Москве никакое поражение остановить не могло. Сразу после игры пробраться на главную улицу чемпионата — Никольскую — можно было за несколько минут, но уже буквально через полчаса там сложно было протолкнуться.

Болельщики из самых разных стран задорно выкрикивали «Ура». Мексиканцы в сомбреро и триколором на щеках пытались напевать «Катюшу», аргентинцы играли на барабанах, бразильцы устроили танцы под русскую народную музыку.

Этот чемпионат действительно объединил людей всего мира: соперничество между сборными было только на поле, среди обычных горожан же, наоборот, зародилась самая настоящая дружба.

Сидя на скамейке на Никольской, русский парень пытался научить бразильца русским словам, афроамериканец, взобравшись на фонарный столб, кричал «Russia», в ответ ему аплодировали. Ребята, разукрашенные в триколоры, выстраивались в очередь к задержавшимся в Москве мексиканцам, чтобы сфотографироваться или выйти с ними в прямой эфир в соцсетях.

«В Москве уже целый месяц праздник. Это — настоящее безумие! Я никогда так не гордилась городом, страной, и точно никогда не испытывала такой радости от игры в футбол. Наши ребята лучшие, это правда, и гости у нас самые дружелюбные», — делится прохожая девушка.

Всё равно герои

Первые минуты после матча были самыми тяжелыми. Люди не скандировали, как после предыдущей игры с Испанией, а шли по улицам почти молча, одновременно не веря в то, что команда играла в четвертьфинале, и расстроившись поражению. Однако длились такие настроения всего несколько минут.

«Конечно, все мы надеялись и верили, что сможем прорваться. Да, в первые минуты все мы были расстроены, но никак не разочарованы. Я благодарна тысячу раз нашей сборной за то, что я могу сейчас это видеть, это испытывать. Спасибо за то, что они продлили нам эту радость, которая могла бы закончиться и на несколько недель раньше. Они все равно герои!» - поделилась своими впечатлениями одна из проходящих по Никольской девушек.

Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительное время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.