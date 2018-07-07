Сборная Англии по футболу обыграла шведов и впервые с 1990 года вышла в полуфинал ЧМ

борная Англии по футболу нанесла поражение команде Швеции и впервые с 1990 года стала участником полуфинала чемпионата мира.

Четвертьфинальная встреча, состоявшаяся в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан, в составе которых отличились Харри Магуайр (30-я минута) и Деле Алли (59).

Соперником англичан в полуфинальном матче, который пройдет на московском стадионе «Лужники» 11 июля, будет победитель встречи сборных России и Хорватии.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский защитник Гарри Магуайр, забивший дебютный гол в карьере за национальную команду. Магуайр отличился после подачи с углового. Англичане забили 11 голов в пяти матчах на чемпионате мира в России, восемь из них - после стандартных положений (штрафные удары, угловые, пенальти). На 59-й минуте полузащитник Деле Алли удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. На турнире в Италии англичане в четвертьфинале обыграли камерунцев в дополнительное время (3:2), но в полуфинале в серии пенальти уступили сборной ФРГ (1:1, 3:4 - пенальти). Сборная Англии в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфиналах мирового первенства англичане проигрывали шесть раз.

Впервые англичане вышли в 1/2 финала мирового первенства на домашнем турнире в 1966 году. В четвертьфинале они обыграли аргентинцев (1:0), в полуфинале - португальцев (2:1). В финале англичане в дополнительное время победили немцев (4:2) и выиграли чемпионат мира. Эта победа остается единственной для сборной Англии на мировых первенствах.

Атака Магуайра

«Это сильная и компактная команда при игре в обороне, — говорил Кейн о шведах. — Они демонстрировали хорошие результаты. Не скажу, что есть индивидуально особенно сильные игроки, которые выделяются на фоне остальных, но они показывают себя сильными в командном плане».

Это нападающий ощущал на себе уже на стартовых минутах, когда он был и без мяча и без пространства. И довольствовался только бесперспективным навесом на Рахима Стерлинга. Гранквист обещал, что он с партнерами сделает всё, чтобы остановить Кейна, который, по словам шведского капитана, очень искусен в бомбардирском амплуа.

Кейн впервые по-настоящему, по-бомбардирски, коснулся мяча на 19-й минуте, когда прижал мяч к самарской траве сочным ударом после того, как тот отлетел к нему шальной пулей от Стерлинга, запутавшегося в собственном прорыве. Кейну чуть не хватило точности.

К 20-й минуте равная игра стремительно ушла под контроль англичан. Команды по-прежнему не рисковали, только у индивидуальностей стало просыпаться самолюбие. А индивидуальности, если верить Кейну, по сути были в этот день только в составе британцев.

А на 30-й минуте подача с углового завершилась классическим голом головой английского центрального защитника Харри Магуайра, который вспомнил, как в похожей ситуации помешал в матче 1/8 финала поразить ворота колумбийскому форварду Радамелю Фалькао. На сей раз сам Магуайр сыграл в форварда, согнув в прямом смысле слова и в пределах правил шведского защитника Людвига Аугустинссона.

Сборная Швеции действовала уверенно, широко и раскрепощенно. Но без последнего паса. Ее нападающий Маркус Берг был без мяча, а по его перепонкам бил монотонный английский барабан с трибуны за воротами Пикфорда.

В конце тайма трижды мог отличиться Стерлинг. Сначала он едва не зацепился за дальнюю передачу в опасной близости от ворот Робина Ольсена, через полминуты уже вышел один на один с голкипером, но рефери зафиксировал офсайд, а еще через минуту оказался с глазу на глаз с Ольсеном по всем правилам и безо всякой опеки, но швед великолепным движением руки нейтрализовал британца.

Берг же дождался своего шанса на 2-й минуте второго тайма, когда головой пробил с края вратарской, но Пикфорд удар парировал. Обе команды заиграли умно и академично, с минимумом брака и нарушений, без жесткости. Англичане, что называется, давали сопернику играть, и тот играл, закладывая перспективу опасных моментов, но не штампуя их.

Британцы взвинчивали темп только вблизи чужой штрафной и только в нужный момент. Все игроки в красных футболках были собраны, не допускали лишних движений, за исключением, пожалуй, Стерлинга, который «напылил» в концовке первой половины игры и старался реабилитироваться во второй. Но собраннее всех на поле был Гранквист. Капитан играл на радостях от рождения дочки, руководил обороной команды, выходил из-под прессинга, включался в атаку и совершенно не ошибался.

Англичане при подачах уже будто стали метить в те точки, где не было бывшего защитника «Краснодара». На краю штрафной навес нашел Алли и счет удвоился. Шведы подошли к точке невозврата, организовали классную быструю атаку, но удар Виктора Классона отбил Пикфорд. Эмиль Форсберг отправился досматривать матч со скамейки запасных. Берг продолжал добиваться моментов, но из выгодной ситуации бил выше.

История встреч и выступлений на чемпионатах мира

Сборные Англии и Швеции провели 24-й очный матч. Англичане одержали восьмую победу, шведы выигрывали семь раз, еще девять матчей завершились вничью. На чемпионатах мира англичане и шведы дважды играли друг с другом (2002, 2006). Обе встречи завершились вничью.

Сборная Швеции, которая квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 2006 года, показала лучший результат на мировых первенствах за 24 года. На турнире в США в 1994-м шведы также вышли в четвертьфинал, где обыграли сборную Румынии в серии пенальти (2:2, 5:4 - пенальти). В итоге шведы завоевали бронзовые медали, проиграв бразильцам в полуфинале (0:1), но обыграв болгарскую команду в матче за третье место (4:0).

Сборная Англии, чемпион мира-1966, на мировом первенстве 1990 года заняла четвертое место. Лучший результат сборной Швеции на чемпионатах мира — второе место в 1958 году.