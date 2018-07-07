Сборная России по футболу сравняла счёт в овертайме матча 1/4 финала ЧМ с хорватами

Сборная России по футболу сравняла счёт в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира с хорватами.

Встреча проходит в субботу в Сочи, счет — 2:2, второй гол россиян забил Марио Фернандес (115-я минута), второй гол хорватов забил Домагой Вида (101-я минута).

Сборные России и Хорватии не выявили победителя в основное время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии по футболу восстановила равновесие в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой России на 39-й минуте.

Сборная России по футболу открыла счёт в четвертьфинальном матче на 31-й минуте.

Встреча проходит в Сочи в субботу. Денис Черышев вывел россиян вперёд на 31-й минуте, хорват Андрей Крамарич отличился на 39-й.