Королевская чета Бельгии поддержала национальную сборную на ЧМ-2018

Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибыли в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Франции 10 июля.
Королевская чета, а также президент Франции Эмманюэль Макрон наблюдали за ходом матча из вип-ложи стадиона «Санкт-Петербург».
Перед началом игры Макрон и король Филипп обменялись рукопожатиями.
На матче также присутствовал британский рок-музыкант Мик Джаггер.
Сборная Франции выиграла у национальной команды Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 1:0 и вышла в финал мундиаля.
Единственный мяч в игре забил Самуэль Умтити на 51-й минуте встречи.