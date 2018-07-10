Королевская чета Бельгии поддержала национальную сборную на ЧМ-2018

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Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибыли в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Франции 10 июля.

Королевская чета, а также президент Франции Эмманюэль Макрон наблюдали за ходом матча из вип-ложи стадиона «Санкт-Петербург».

Перед началом игры Макрон и король Филипп обменялись рукопожатиями.

На матче также присутствовал британский рок-музыкант Мик Джаггер.

Сборная Франции выиграла у национальной команды Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 1:0 и вышла в финал мундиаля.

Единственный мяч в игре забил Самуэль Умтити на 51-й минуте встречи.