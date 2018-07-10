Королевская чета Бельгии поддержит национальную сборную на ЧМ-2018

Принцесса Японии прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018 с участием своей сборной

В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на стадион

Фанаты узнали адрес Салаха в Каире и пришли к его дому

Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс приедут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Франции 10 июля, сообщил РИА Новости представитель петербургского генконсульства страны.

«Король Филипп и королева, а также бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную», — сказал собеседник агентства.

Как рассказали бельгийские дипломаты, встреч с российскими официальными лицами в программе визита не запланировано.

Со стороны Франции на матче будет присутствовать президент страны Эмманюэль Макрон. Французский глава государства приедет на матч вместе со знаменитыми футболистами прошлых лет. В группу французских звёзд футбола вошёл, в частности, бывший бомбардир марсельского «Олимпика» Жан-Пьер Папен, обладатель «Золотого мяча» 1981 года.

Сборная Бельгии вышла в полуфинал после победы над Бразилией. После завершения матча королевский двор поздравил команду с успехом и отметил, что гордится футболистами.



Футбольный матч в рамках ЧМ между сборными Бельгии и Франции состоится в Петербурге в 21:00 по местному времени на стадионе «Санкт-Петербург».