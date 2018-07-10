150 тысяч украинцев обвалили рейтинг FIFA в Facebook

Огромное количество украинских пользователей Facebook устроило флэш-моб на странице FIFA в социальной сети, обвалив её рейтинг.

Более 150 тысяч оценили страницу FIFA в одну звезду из пяти возможных, большинство подписали свои оценки лозунгом «Слава Украине!». В результате рейтинг страницы упал до 1,1 звезды.

Из-за атаки украинских пользователей FIFA закрыла доступ к странице с отзывами.

Участников флэш-моба разозлила реакция международной футбольной организации на видео, в котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида воскликнул «Слава Украине», а члену делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил: «Это победа за «Динамо» и за Украину». Оба хорвата в прошлом игроки киевского «Динамо».

Дисциплинарный комитет FIFA вынес Виде предупреждение и расценил инцидент как неспортивное поведение.

FIFA также приняла решение оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (15 тысяч долларов США) за неспортивное поведение. Федерация футбола Украины (ФФУ) пообещала компенсировать этот штраф.

В понедельник Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира в России. Хорватский футбольный союз извинился за поведение Вукоевича. Вида, который избежал дисквалификации и сможет принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира.

Отношения Украины и России обострились в 2014 году, когда Москва оккупировала украинский полуостров Крым и начала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины.