Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, обыграв бельгицев

Сборная Франции по футболу обыграла команду Бельгии со счётом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира и вышла в финал турнира. Французы стали первыми участниками решающей игры, которая состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». Соперник определится по итогам встречи Хорватия — Англия, которая пройдёт в среду в столице.

Единственный гол в первом полуфинале чемпионата мира забил защитник сборной Франции Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча. Благодаря его голу французы третий раз в своей истории смогли пробиться в финал турнира, став шестой командой, которой удалось это сделать. Столько же раз в финал чемпионата мира выходили голландцы, больше — сборные Германии (восемь раз), Бразилии (шесть), Италии (шесть) и Аргентины (пять).

Игра против бельгийцев стала для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама 11-й на чемпионатах мира. Специалист провёл на мировых первенствах больше всех матчей во главе французской команды, обойдя по этому показателю Мишеля Идальго (возглавлял команду с 1976 по 1984 год) и Раймона Доменека (2004-2010).

Сборная Франции превзошла соперника по количеству ударов. Французы 19 раз били по воротам соперника (5 в створ) против 9 ударов (3 в створ) бельгийцев. Команда Бельгии больше владела мячом — 60 процентов времени против 40 процентов.

Мысли только о победе в финале

После матча Дешам отметил прогресс своих подопечных по ходу чемпионата мира, несмотря на молодость команды, а также заявил, что иногда французы действовали прагматично в полуфинальной игре. «Я уже видел фотографии из Франции, видел, что творится на улицах городов, как счастливы люди. Но не стоит забегать вперед, ведь впереди финал чемпионата мира — главная игра для нашей сборной за последние годы, мы думаем только о финале и победе», — заявил он.





Умтити выделил важность забитого им гола, по его словам, желание помочь своей команде помогло отправить мяч в ворота. «Пусть у меня невысокий рост, но желание вывести сборную Франции в финал и забить гол помогли мне перепрыгнуть более высоких бельгийских защитников. Надеюсь, мы сможем вернуть Кубок мира во Францию», — сказал лучший игрок матча.

Визави Дешама Роберто Мартинес подчеркнул, что в полуфинале играли две равные по силе команды, хотя во втором тайме бельгийцы были лучше и быстрее. «У нас были моменты, чтобы сравнять счёт, но вратарь французов спасал, поэтому в любом случае я горжусь игроками. Наша задача была выиграть чемпионат или хотя бы играть в финале. Теперь мы хотим закончить турнир на мажорной ноте, поэтому в матче за третье место будем играть на победу», — рассказал тренер.

Красные дьяволы и галльские петухи

За несколько часов до матча французские болельщики устроили масштабный парад на подходе к арене «Санкт-Петербург». Подобные акции уже стали традицией для поклонников футбола из Франции, которые организовывали шествия перед матчами своей команды и в других российских городах. В петербургской акции приняли участие порядка тысячи болельщиков. Многие из них шли с национальными флагами, в костюмах галльских петухов, некоторые были в «наполеоновских» двууголках.

Бельгийские болельщики перед матчем нарядились в костюмы красных дьяволов (именно так называют сборную Бельгии) и вышли на Невский проспект. Среди нарядов поклонников бельгийской команды преобладали головные уборы с рожками, а их лица были окрашены в красно-чёрные цвета. С большим интересом за происходящим в городе и вблизи стадиона наблюдали российские любители футбола, которые не упускали возможности сделать памятные снимки с яркими гостями Северной столицы.

Второй полуфинал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии, состоится на стадионе «Лужники» в среду. Матч за третье место пройдёт 14 июля в Санкт-Петербурге. Финал турнира состоится 15 июля в Москве.