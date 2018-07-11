Трансфер Роналду оказался в числе самых дорогих в истории футбола

Мадридский «Реал» во вторник согласился отпустить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Итальянский клуб заплатит за Роналду 100 миллионов евро, этот трансфер оказался в числе самых дорогих в истории футбола.

Как отмечается в сообщении, сумма будет перечислена испанскому клубу двумя траншами. Контракт с 33-летним португальским форвардом рассчитан до 30 июня 2022 года.



«Его зовут Криштиану Роналду. Он игрок «черно-белых», — говорится в сообщении.



Кроме того, туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом ФИФА «механизма солидарности».



Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, в минувшем сезоне провел в составе мадридцев 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов. Всего в составе «Королевского клуба» Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом, выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира. В составе сборной Португалии Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.

Десять самых дорогих трансферов в истории футбола



В августе 2017 года представители бразильского нападающего Неймара воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с испанской «Барселоной» за 222 миллиона евро, после чего форвард перешел во французский «Пари Сен-Жермен» в статусе свободного агента.



В июле 2018 года «ПСЖ» выкупил у «Монако» французского нападающего Килиана Мбаппе, который в сезоне-2017/18 выступал за парижан на правах аренды. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.



В январе 2018 года бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля». Сумма трансфера составила 125 миллионов евро.



В августе 2017 года французский футболист Усман Дембеле перешел из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 115 миллионов евро.



В августе 2016 года полузащитник сборной Франции Поль Погба перешел из «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.



В первый день сентября 2013 года полузащитник сборной Уэльса Гарет Бейл перешел из лондонского «Тоттенхэма» в «Реал». Сумма трансфера составила 101 миллион евро.



Во вторник было объявлено о переходе Роналду из «Реала» в «Ювентус». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.



В июле 2009 года Роналду перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал». Сумма трансфера составила 94 миллиона евро.



В конце июля 2016 года аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, до этого выступавший за «Наполи», заключил пятилетнее соглашение с «Ювентусом», сумма трансфера составила 90 миллионов евро.



В июле 2013 года Неймар перешел в «Барселону» из бразильского «Сантоса». Общая сумма трансфера составила 88,2 миллиона евро.



Трансферный рекорд в истории российского футбола принадлежит бразильскому нападающему Халку, который 30 июня 2016 года стал игроком китайского клуба СИПГ. Сумма трансфера составила 55,8 миллиона евро плюс бонусы.