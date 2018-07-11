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Эммануэль Макрон с супругой приедет в Москву на финал ЧМ

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: АА
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В посольстве Франции в России подтвердили визит президента страны Эммануэля Макрона и его супруги Брижит в воскресенье в Москву, где они планируют посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.

«Мы можем подтвердить визит, мадам Макрон также приедет», — пояснили РИА Новости в дипмиссии.

В посольстве затруднились ответить, состоится ли встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в ходе визита Макрона между главами двух государств обязательно будут контакты.

Накануне Макрон присутствовал на полуфинале чемпионата мира в Санкт-Петербурге между сборными Франции и Бельгии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, которые в третий раз в своей истории пробились в финал чемпионата мира по футболу.

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