Хорватия впервые в истории вышла в финал ЧМ

Сборной Хорватии потребовалось 120 минут, чтобы сломить сопротивление англичан (2:1) и впервые в своей истории выйти в финал чемпионата мира по футболу.

Болеть за, а не против

Наконец это случилось – английские болельщики приехали в Россию, а то без их пения и громогласных кричалок было даже как-то не по себе. Шутка ли: ни на одном из предыдущих матчей самого успешного для них чемпионата мира за без малого 30 лет англичан на трибунах не набралось более трех тысяч. За пару дней до полуфинальной встречи был анонсирован десант в десять тысяч подданных королевы Елизаветы.

Знакомое «God save the Queen», а следом и «Don't take me home, please, don't take me home» начало раздаваться на «Спортивной» уже за четыре часа до матча. Прибывшие в Москву англичане явно намеревались задержаться в столице как минимум до воскресенья.

Импровизированный баттл состоялся прямо напротив гостиницы «Юность», где десятка два английских фанатов распевались напротив такого же количества хорватов. Британцы надрывались, прославляя свою команду, хорваты отвечали чем-то не очень приличным и извинениями за то, что произойдёт вечером, оптимистично прогнозируя победу своим любимцам. Главное — все это без какой-либо агрессии, ведь чемпионат мира в первую очередь все-таки праздник.

Безусловно в окрестностях «Лужников» многие обсуждали главного «героя» последних дней – защитника хорватов Домагоя Виду и его видеопослания. По идее это все должно было настроить изначально нейтральных российских болельщиков против балканской сборной. Но довольно много россиян были замечены в футболках с шашечками на груди.

Свежесть и расточительность англичан

В итоге во время объявления составов за полчаса до начала матча акцентированного свиста в адрес Виды замечено не было. Все были сосредоточены на футболе и только на нем. Главный тренер хорватов Златко Далич внес лишь одно изменение по сравнению с четвертьфинальным матчем со сборной России, выпустив в старте Марсело Брозовича вместо Андрея Крамарича. Гарет Саутгейт решил победный состав вообще не менять.

Ждать раскачки команд не пришлось. На четвертой минуте Деле Алли заработал опаснейший штрафной в 20 метрах от ворот, и Киран Триппьер в очередной раз напомнил о важности стандартных положений в современном футболе. Его идеальный по точности удар поразил левую от вратаря «девятку», а Даниэль Субашич даже не стал вытягивать до конца руки, понимая тщетность своих усилий – 1:0.

«All the way, all the way, to the Moscow, all the way» - затянули британские фанаты, намекая на близость финального матча. Хорваты казались вымотанными двумя предыдущими матчами плей-офф, завершившимися сериями пенальти, особенно на фоне молодых и голодных англичан. Автор победного гола в четвертьфинале со шведами Харри Магуайр дважды мог увеличить преимущество своей команды, но его удары головой после навесов с угловых прошли рядом с каркасом ворот.

Постепенно хорваты начали приходить в себя: на 19-й минуте состоялся первый более-менее вразумительный подход, завершившийся опасным ударом Ивана Перишича рядом со штангой. Его тезка Ракитич тут же сделал «привоз» возле своих ворот, выдав пас точно на ногу сопернику – благо для хорватов Харри Кейн залез в офсайд, да и удар его был неточен. Вскоре лучший бомбардир турнира должен был увеличивать свой личный счет, но в ближнем бою Субашич и штанга хорватских ворот справились.

Самым активных у ворот Джордана Пикфорда же на удивление был Анте Ребич, нагнетавший давление и не боявшийся брать игру на себя: он и опасно простреливал в штрафную, и бил издали, и шел до последнего вплоть до столкновения с вратарем. Ну а англичане продолжали прощать своих соперников – никто не мешал Джесси Лингарду пробить с линии штрафной, но мяч снова прошел в паре метров от штанги.

К концу первого тайма игра успокоилась, зато за дело взялись российские болельщики: минуты с 40-й каждое касание мяча Видой встречалось таким гулом, что его не услышать было нельзя. Да и скандирования «Россия, Россия» раздавались все громче.

Перишич спаситель

После перерыва англичане ожидаемо отдали инициативу сопернику, надеясь на свои скоростные контратаки. Хорваты, получив мяч, повеселели, но долго не могли создать каких-то серьезных неприятностей для Пикфорда, в основном полагаясь на многочисленные навесы.

Градус игры рос: сначала Кайл Уокер что-то не поделил с оппонентом, заработав желтую карточку, потом Пикфорд высказал свое неудовлетворение действиями Марио Манджукича, который пошел до конца и почти врезался в голкипера. Правда, тут дело ограничилось размахиванием рук.

Англичане не щадили ни живота своего, ни других частей тела, обороняя победный счет. Перишич опасно бил по воротам с 15 метров, но все тот же Уокер принял удар на себя, после чего его пару минут приводили в чувства врачи. Не успел защитник сборной Англии вернуться в игру, как в его зону прилетел навес с правого фланга, а из-за спины выскочил вездесущий Перишич, который с трех метров поразил ворота Пикфорда – 1:1.

Сразу вспомнились результаты предыдущих двух матчей хорватов в плей-офф, и перспектива задержаться в «Лужниках» до серии пенальти замаячила очень отчетливо.

Правда команда Далича была явно настроена против такого варианта развития событий и бросилась добивать растерявшегося соперника. Перишич мог стать героем нации, но его удар на себя приняла штанга, затем Брозович сильно выстреливал из-за штрафной – мимо.

Даже безупречный на этом турнире Пикфорд неудачно отбил мяч кулаком после навеса, но Перишич перебросил уже пустые ворота. Англичане пытались огрызаться, но выходило не очень, разве что Лингард здорово ворвался в штрафную, но удар у него точным не получился. В итоге – третья подряд ничья для хорватов в основное время со счетом 1:1. Вот что значит постоянство.

Манджукич сказал свое слово

В первом дополнительном тайме англичане смогли перегруппироваться и отодвинуть игру от своих ворот. После ряда замен они создали опаснейший момент: после подачи с углового Джон Стоунз головой отправлял мяч в сетку ворот, но на выручку Субашичу пришел Шиме Врсалько, выбивший мяч с ленточки. Был супермомент и у Манджукича, замыкавшего передачу Перишича – британцев спас Пикфорд.

Свой следующий момент лучший форвард хорватской сборной уже не упустил. На 109-й минуте Перишич не глядя скинул головой мяч в штрафную, где Стоунз проспал выскочившего из-за его спины Манджукича, который в упор расстрелял ворота. Уже через несколько минут его пришлось менять, так как сил продолжать играть у него не было. На поле вышел хорошо знакомый россиянам защитник Ведран Чорлука.

Но защищаться хорватам особенно и не пришлось – большую часть оставшегося времени они провели в атаке и могли даже увеличить разрыв в счете, а англичанам пришлось завершать матч в меньшинстве, после того как Киран Триппьер покинул поле из-за травмы, а все четыре замены уже были израсходованы.

Сборная Хорватии добилась своего самого большого успеха в истории и теперь вернется в «Лужники» в воскресенье, чтобы сразиться с французами. Последний раз команды в рамках мировых первенств встречались в 1998 году, когда французы были сильнее в полуфинале. Англичанам же, заслужившим стоячую овацию от своих фанатов, придется в матче за бронзовые медали сыграть в Санкт-Петербурге с командой Бельгии, которой они уже уступили (0:1) на турнире в России в заключительном матче группового этапа.