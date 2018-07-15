Бельгия завоевала бронзу ЧМ-2018, обыграв Англию

Сборная Бельгии победила Англию в матче за третье место на чемпионате мира в России, впервые в истории завоевав бронзовые медали мундиаля.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу бельгийцев. В составе победителей мячи забили Тома Мёнье (4-я минута) и Эден Азар (82).

До этого лучшим результатом сборной Бельгии на чемпионатах мира было четвёртое место в 1986 году.

Сборная Англии на чемпионате мира в России заняла 4-е место, и это выступление для команды стало одним из лучших в истории. Ранее англичане были четвёртыми в 1990 году, а их лучшим результатом является победа на турнире в 1966 году.

В финале текущего мирового первенства сыграют сборные Франции и Хорватии. Матч пройдёт в воскресенье на московском стадионе «Лужники».